ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Ребята помогите решить задачу: Из десяти метров полотна получа??тся 3 рубашки. Сколько рубашек получится из 2730 м полотна. ПРОШУ ПОМОГИТЕ! УМОЛЯЮ!♥

Математика
ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Ребята помогите решить задачу: Из десяти метров полотна получа??тся 3 рубашки. Сколько рубашек получится из 2730 м полотна. ПРОШУ ПОМОГИТЕ! УМОЛЯЮ!♥
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