ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Ребята помогите решить задачу: Из десяти метров полотна получа??тся 3 рубашки. Сколько рубашек получится из 2730 м полотна. ПРОШУ ПОМОГИТЕ! УМОЛЯЮ!♥

Математика

ПРОШУ ПОМОГИТЕ!! Ребята помогите решить задачу: Из десяти метров полотна получа??тся 3 рубашки. Сколько рубашек получится из 2730 м полотна. ПРОШУ ПОМОГИТЕ! УМОЛЯЮ!♥

Автор: Гость