Из 24 м ткани шили 8 одинаковых платьев.сколько метров ткани нужно для то го,чтобы ??шить 16 платьев. Реши задачу двумя способами

Гость: Гость:

1) 24:8=3 - количество ткани потраченное на одно платье. 16*3=48 - количество ткани, которое потребуется для пошивки 16 платьев. 2) 24 м - это доя 8 платьев Для 16 платьев нужно в два раза больше(16:8=2) 24*2=48