Из 24 м ткани шили 8 одинаковых платьев.сколько метров ткани нужно для то го,чтобы ??шить 16 платьев. Реши задачу двумя способами
Математика
Из 24 м ткани шили 8 одинаковых платьев.сколько метров ткани нужно для то го,чтобы ??шить 16 платьев. Реши задачу двумя способами
Ответ(ы):
Гость:
1) 24:8=3 - количество ткани потраченное на одно платье. 16*3=48 - количество ткани, которое потребуется для пошивки 16 платьев. 2) 24 м - это доя 8 платьев Для 16 платьев нужно в два раза больше(16:8=2) 24*2=48
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