На площадь 100 квадратных сантиметров действует сила 50 Н. Опредилить давление, оказываемое этой силой

Физика
На площадь 100 квадратных сантиметров действует сила 50 Н. Опредилить давление, оказываемое этой силой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
^ - степень S - площадь опоры F - воздействующая сила p - давление S=100 см^2=0,01 м^2 F=50 Н p=F/S=50/0,01=5000 Па=5 КПа
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