"Собери" диалог из реплик. Укажи последовательность реплик цифрами. - Здравствуйте! - Запишите, пожалуйста, меня в библиотеку. - Я слушаю Вас. Что Вам нужно? - Как Ваша фамилия, имя? - Здравствуй ! - Васильев Владимир. -...

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"Собери" диалог из реплик. Укажи последовательность реплик цифрами. - Здравствуйте! - Запишите, пожалуйста, меня в библиотеку. - Я слушаю Вас. Что Вам нужно? - Как Ваша фамилия, имя? - Здравствуй ! - Васильев Владимир. - Есть. Будете брать? - Есть ли в библиотеке книга Леонида Пантелеева "Пакет"? - Запишите мне её, пожалуйста.
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Ответ(ы):
Гость:
-Здравствуйте! -Здравствуй! -Запишите, пожалуйста, меня в библиотеку. -Как ваша фамилия, имя? -Васильев Владимир. - Я слушаю вас. Что вам нужно? - Есть ли в библиотеке книга Леонида Пантелеева "Пакет"? - Есть. Будете брать? - Запишите мне ее, пожалуйста.
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