1.Из 30 кг свежих слив получают 10,5 кг сушеных. Сколько нужно взять свежих слив, что-б?? получить 14,7 кг сушеных слив? 2. Велосипедист проезжает некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет расстояние в 1,5 раза ...

Математика

1.Из 30 кг свежих слив получают 10,5 кг сушеных. Сколько нужно взять свежих слив, что-б?? получить 14,7 кг сушеных слив? 2. Велосипедист проезжает некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет расстояние в 1,5 раза меньшее с той же скоростью? 3. 4 рабочих выполняют некоторое задание за 24 дня. За какое время выполнят это задание 16 рабочих с той же производительностью труда? 4. Решить уравнение:

Автор: Гость