1.Из 30 кг свежих слив получают 10,5 кг сушеных. Сколько нужно взять свежих слив, что-б?? получить 14,7 кг сушеных слив? 2. Велосипедист проезжает некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет расстояние в 1,5 раза ...
Математика
1.Из 30 кг свежих слив получают 10,5 кг сушеных. Сколько нужно взять свежих слив, что-б?? получить 14,7 кг сушеных слив? 2. Велосипедист проезжает некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет расстояние в 1,5 раза меньшее с той же скоростью? 3. 4 рабочих выполняют некоторое задание за 24 дня. За какое время выполнят это задание 16 рабочих с той же производительностью труда? 4. Решить уравнение:
Ответ(ы):
Гость:
30:10,5=Х:14,7 10,5х=30•14,7 10,5х=441 Х=441:10,5 Х=42 кг свежих слив
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