На пружину жесткость 100 H/м повесили груз массой 20кг. определите период и частоту к??лебаний этого маятника.Как изменится частота этого маятника, если поместить в лифт,движущийся вниз?

Физика

На пружину жесткость 100 H/м повесили груз массой 20кг. определите период и частоту к??лебаний этого маятника.Как изменится частота этого маятника, если поместить в лифт,движущийся вниз?

Автор: Гость