На пружину жесткость 100 H/м повесили груз массой 20кг. определите период и частоту к??лебаний этого маятника.Как изменится частота этого маятника, если поместить в лифт,движущийся вниз?
Физика
На пружину жесткость 100 H/м повесили груз массой 20кг. определите период и частоту к??лебаний этого маятника.Как изменится частота этого маятника, если поместить в лифт,движущийся вниз?
Ответ(ы):
Гость:
Т=2п√м/g-a так как лифт движется вниз Р=m*(g-a)
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