Из полной бочки отлили 5/8 всей воды, после чего в ней осталось 66 л воды. Каков объем бочки?
Математика
Из полной бочки отлили 5/8 всей воды, после чего в ней осталось 66 л воды. Каков объем бочки?
Ответ(ы):
Гость:
Всего 8 частей и когда отлили 5 осталось 3 части значит 3части-66л 3-66 8-х х=176л
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