Из полной бочки отлили 5/8 всей воды, после чего в ней осталось 66 л воды. Каков объем бочки?

Математика

Из полной бочки отлили 5/8 всей воды, после чего в ней осталось 66 л воды. Каков объем бочки?

Автор: Гость