Задача 56 плисс зделайте

Математика
Задача 56 плисс зделайте
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я правильно поняла что написано то что надо найти площадь квадрата,с таким же периметром как у прямоугольника то (10+12)*2=44(см) периметр прямоугольника 44÷4=11(см) сторона квадрата 11*11=121(см2) ответ:площадь квадрата равна 121 кв.см
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