Задача 56 плисс зделайте

Гость: Гость:

Если я правильно поняла что написано то что надо найти площадь квадрата,с таким же периметром как у прямоугольника то (10+12)*2=44(см) периметр прямоугольника 44÷4=11(см) сторона квадрата 11*11=121(см2) ответ:площадь квадрата равна 121 кв.см