Два заряженных тела, имеющих заряды 5 мкКл и -23 мкКл Определите величины зарядов на каждом из тел после этого. Размеры тел одинаковы.

Физика
Два заряженных тела, имеющих заряды 5 мкКл и -23 мкКл Определите величины зарядов на каждом из тел после этого. Размеры тел одинаковы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Их скорее всего привели в соприкосновение. По закону сохранения электрического заряда. Сложить и разделить на 2. Каждый заряд после соприкосновения равен  - 9 мкКл.
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