Дам лучший ответ!!!Реши задачу. Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели, а 6 внучек танцевали.Сколько всего человек выступило?

Математика
Дам лучший ответ!!!Реши задачу. Дети и внуки поздравили бабушку с праздником. 3 детей играли на домбре, 7 внуков пели, а 6 внучек танцевали.Сколько всего человек выступило?
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