Дайте определение следующим явлениям:таяние

Биология
Дайте определение следующим явлениям:таяние
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Это физическая явление в связи с которым из твердого вещества в жидкое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уравнение 1600÷80+t=60
Ответить
Математика
Пассажир поезда, идущего со скоростью 50 км/ч, заметил, что встречный поезд шёл мимо него в течении 10 секунд. Определите длину встреч. поезда если...
Ответить
Математика
Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
Ответить
Математика
За 10 дней на фабрике изготовили 20 400 м ткани (во все дни поровну).Сколько метров тка??и фабрика изготавливает за 5 дней? Реши задачу 2 способами.
Ответить
Химия
Какой обьем водорода вступает в реакцию с 10 м3 азота и сколько по объему аммиака образуется
Ответить