Дайте определение следующим явлениям:таяние
Биология
Дайте определение следующим явлениям:таяние
Ответ(ы):
Гость:
Это физическая явление в связи с которым из твердого вещества в жидкое.
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