Какой обьем водорода вступает в реакцию с 10 м3 азота и сколько по объему аммиака образуется
Химия
Какой обьем водорода вступает в реакцию с 10 м3 азота и сколько по объему аммиака образуется
Ответ(ы):
Гость:
3H2+ N2= 2NH3 10*1000/22.4=446,4 моля азота 446,4*3= 1339,2 моля водорода или 13392*22,4/1000 = 30 м3 водорода 446,4*2 *22,4/1000= 20 м3 аммиака
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