Площадь прямоугольника 616 м квадратных,а его длина 28 м. найдите площадь такого ква??рата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.

Математика

Площадь прямоугольника 616 м квадратных,а его длина 28 м. найдите площадь такого ква??рата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.

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