Площадь прямоугольника 616 м квадратных,а его длина 28 м. найдите площадь такого ква??рата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.
Математика
Площадь прямоугольника 616 м квадратных,а его длина 28 м. найдите площадь такого ква??рата, у которого периметр равен периметру прямоугольника.
Ответ(ы):
Гость:
1) 616:28=22 м ширина прямоугольника 2) (28+22)•2=100м периметр прямоугольника 3)100:4=25 м сторона квадрата 4)25•25=625 м2 площадь квадрата
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