Мать старше дочери в 3 раза, а вместе им 48 лет. Сколько лет матери?
Математика
Мать старше дочери в 3 раза, а вместе им 48 лет. Сколько лет матери?
Ответ(ы):
Гость:
48/3 = 16 лет - дочери 48-16 = 32 года - матери
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