Помогите пожалуйста решить задачу...Спасибо заранее
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу...Спасибо заранее
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - длина 1 пролёта. х+14 - длина пятого пролёта. Тогда длина моста 4х+(х+14) 4х+(х+14)= 234 4х+х+14=234 5х=234-14 5х=220 х=44 (м)- длина одного пролёта 44+14=58 (м) - длина пятого пролёта Ответ: длина четырёх пролётов по 44 м каждый, длина пятого пролёта - 58 м.
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