От школы до дома Оля шла без остановок. От школы до булочной Оля шла 5 минут, а от бу??очной до дома - на 2 минуты больше. Сколько времени Оля затратила на весь этот путь. Надо решить эту задачу в два действия.

Математика
От школы до дома Оля шла без остановок. От школы до булочной Оля шла 5 минут, а от бу??очной до дома - на 2 минуты больше. Сколько времени Оля затратила на весь этот путь. Надо решить эту задачу в два действия.
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