Используя цифры 2,4,5. запиши все двузначные числа которые делятся на 6.

Математика
Используя цифры 2,4,5. запиши все двузначные числа которые делятся на 6.
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Ответ(ы):
Гость:
6,12,18,24,30,36,42,48,56 не сложно
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