В классе 12 мальчиков , что составляет 3/7 числа всех учеников сколько всего ученико?? в классе

Математика
В классе 12 мальчиков , что составляет 3/7 числа всех учеников сколько всего ученико?? в классе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12:3/7=12×7:3=28всего учеников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя цифры 2,4,5. запиши все двузначные числа которые делятся на 6.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу...Спасибо заранее
Ответить
Математика
От школы до дома Оля шла без остановок. От школы до булочной Оля шла 5 минут, а от бу??очной до дома - на 2 минуты больше. Сколько времени Оля затр...
Ответить
Математика
В 10-и литровую банку помещается 15 кг. мёду если её заполнить до верху. Сколько кг. м??ду поместится в 5-и литровую банку
Ответить
География
Какие виды месторождений в США истощены? Каких не хватает?
Ответить