В классе 12 мальчиков , что составляет 3/7 числа всех учеников сколько всего ученико?? в классе
Математика
В классе 12 мальчиков , что составляет 3/7 числа всех учеников сколько всего ученико?? в классе
Ответ(ы):
Гость:
12:3/7=12×7:3=28всего учеников
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