Определите, чем осложнено предложение: Грачи, проснувшиеся недавно, летали над землей а. Обособленным дополнением в. Обособленным обстоятельством с. Обособленным определением д. Вводными словами е. Однородными членами

Русский язык

Определите, чем осложнено предложение: Грачи, проснувшиеся недавно, летали над землей а. Обособленным дополнением в. Обособленным обстоятельством с. Обособленным определением д. Вводными словами е. Однородными членами

Автор: Гость