Определите, чем осложнено предложение: Грачи, проснувшиеся недавно, летали над землей а. Обособленным дополнением в. Обособленным обстоятельством с. Обособленным определением д. Вводными словами е. Однородными членами

Русский язык
Определите, чем осложнено предложение: Грачи, проснувшиеся недавно, летали над землей а. Обособленным дополнением в. Обособленным обстоятельством с. Обособленным определением д. Вводными словами е. Однородными членами
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Ответ(ы):
Гость:
Ответ : с - обособленным определением
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