Вопрос номер 5!!!! Помогите:*
География
Вопрос номер 5!!!! Помогите:*
Ответ(ы):
Гость:
Во первых Акртика используется для исследование и открытий новый пород и рядом с Арктикой идет добыча нефти...это коротко
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Математика