Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
Математика
Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
Ответ(ы):
Гость:
1724÷10=172,4 172,4×10=724 2540÷100=25,4 25,4×100=2540 65032÷1000=65,032 65,032×1000=65032
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 10 дней на фабрике изготовили 20 400 м ткани (во все дни поровну).Сколько метров тка??и фабрика изготавливает за 5 дней? Реши задачу 2 способами.
Химия
География
Математика
За 5 метров ткани заплатили на 2400 рублей 60копеек больше,чем за 2 метра такой же ткани. По какой цене продавалась ткань? Сколько денег нужно запл...