Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000

Математика
Выполни деление с остатком и проверь решение 1724:10 2540:100 65032:1000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1724÷10=172,4 172,4×10=724 2540÷100=25,4 25,4×100=2540 65032÷1000=65,032 65,032×1000=65032
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