Камень массой 2 кг брошен вертикально вверх. На какой высоте скорость камня будет ??авна 10 м/с ,если начальная кинетическая энергия камня 400 Дж.

Физика

Камень массой 2 кг брошен вертикально вверх. На какой высоте скорость камня будет ??авна 10 м/с ,если начальная кинетическая энергия камня 400 Дж.

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