Камень массой 2 кг брошен вертикально вверх. На какой высоте скорость камня будет ??авна 10 м/с ,если начальная кинетическая энергия камня 400 Дж.
Физика
Камень массой 2 кг брошен вертикально вверх. На какой высоте скорость камня будет ??авна 10 м/с ,если начальная кинетическая энергия камня 400 Дж.
Ответ(ы):
Гость:
По ЗСЭ Ек0 = Ек + Еп Ек0 = 400 Дж Ек = mv^2/2 = 2 кг * (10 м/с)^2 / 2 = 100 Дж Еп = Ек0 - Ек = 400 Дж - 100 дж = 300 Дж Еп = mgh h = Eп / mg = 300 Дж / (2 кг * 10 м/с^2) = 15 м
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