12 апреля 1961 года была создана организация объединенных данных наций юрий гагарин первый в мире побывал в космосе руаль амундсен покорил южный полюс что из них

История

12 апреля 1961 года была создана организация объединенных данных наций юрий гагарин первый в мире побывал в космосе руаль амундсен покорил южный полюс что из них

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