12 апреля 1961 года была создана организация объединенных данных наций юрий гагарин первый в мире побывал в космосе руаль амундсен покорил южный полюс что из них

История
12 апреля 1961 года была создана организация объединенных данных наций юрий гагарин первый в мире побывал в космосе руаль амундсен покорил южный полюс что из них
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Ответ(ы):
Гость:
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин полетел в космос
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