Всем привет ! Ребят помогите мне зделать 2 - 3 предложения ( Сказка на Англисском ) Пожалуйста!!!!! Срочно нужно!!!!!
Английский язык
Всем привет ! Ребят помогите мне зделать 2 - 3 предложения ( Сказка на Англисском ) Пожалуйста!!!!! Срочно нужно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Mne zdelat tu-tri nredloj
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