Всем привет ! Ребят помогите мне зделать 2 - 3 предложения ( Сказка на Англисском ) Пожалуйста!!!!! Срочно нужно!!!!!

Английский язык

Всем привет ! Ребят помогите мне зделать 2 - 3 предложения ( Сказка на Англисском ) Пожалуйста!!!!! Срочно нужно!!!!!

Автор: Гость