5 речень про зиму 4 клас

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Наступила Зима, сніжинки кружляли в повітрі та розгойдувались вітром. Вулиці та будинки вкрились снігом, а з дахів звисали льодяні бурульки. На вікнах домів та вітринах магазинів мороз малював свої крижані шедеври. Дітям зима подарувала високі крижані горки, з яких вони так люблять спускатися на санках та льодяні плаци, для тих, хто любить кататися на ковзанах. Діти вибігли на вулицю, хто сам, бо уже дорослий, а хто з батьками або дідусем з бабусею. Усі були задоволені, а особливо діти.