Спишите, вставляя пропушенные буквы. Найдите действительные причастия, объясните правописание суффиксов в них. 1. Я сегодня влюблен в этот вечер,близок сердцу желте...щий дол. 2. Поэт всегда должник вселенной, плат...щий на го...
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Спишите, вставляя пропушенные буквы. Найдите действительные причастия, объясните правописание суффиксов в них. 1. Я сегодня влюблен в этот вечер,близок сердцу желте...щий дол. 2. Поэт всегда должник вселенной, плат...щий на горе проценты и пени. 3. Все, что память сберечь мне старается, пропадает в безумных годах, но горящим зигзагом взвивается эта повесть в ночных небесах. 4. О чем-то шепч...щие струи, кружащаяся голова. 5. Предрассветное. Синее. Раннее. И лета...щих звезд благодать. Помогите пожалуйста. Заранее СПАСИБО)
Ответ(ы):
Гость:
Желтеющий дол - пишется -ющ-, так как это действительное причастие настоящего времени 1 спряжения. Платящий - тоже самое только 2 спряжение. 3)Горящим зигзагом тоже наст. время и действ. 2 спряжение. Шепчущие струи 1спряжение, летающих 1спряжение поэтому -ющ-
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