сокращение сказки кавказский пленник

Гость: Гость:

Ну там были два товарища , один все делал, хороший, другой ленивый. Попали они в плен. посадили их там. Ленивый нчиено не делал. А хорошего полюбили он самому главному помогал. они потом сбежали их поймали. Я уже точно все не помню, год назад читала)