сокращение сказки кавказский пленник

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сокращение сказки кавказский пленник
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну там были два товарища , один все делал, хороший, другой ленивый. Попали они в плен. посадили их там. Ленивый нчиено не делал. А хорошего полюбили он самому главному помогал. они потом сбежали их поймали. Я уже точно все не помню, год назад читала)
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