Помогите пож очень нужно. 54070-(16485*6-83072)+864:9=?

Математика
Помогите пож очень нужно. 54070-(16485*6-83072)+864:9=?
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