Найдите неизвестный член пропорции: 3.5 : х=0.8:2.4

Математика
Найдите неизвестный член пропорции: 3.5 : х=0.8:2.4
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