Найдите неизвестный член пропорции: 3.5 : х=0.8:2.4
Математика
Найдите неизвестный член пропорции: 3.5 : х=0.8:2.4
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пружину жесткость 100 H/м повесили груз массой 20кг. определите период и частоту к??лебаний этого маятника.Как изменится частота этого маятника,...
Математика
Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла ,по 20кг в каждом .за день продали одну седьмую часть этого масла. Сколько килограммов...
Другие предметы