5700 диаметров сколько миллиметров?

Математика
5700 диаметров сколько миллиметров?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5700дм.= 5700000мм.вот столько будет
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