От чего зависит испарение и кипение ?
Физика
От чего зависит испарение и кипение ?
Ответ(ы):
Гость:
Испарение: От 1. рода жидкости, 2. температуры и 3. площади поверхности 1. чем меньше притяжение между молекулами жидкости, тем интенсивнее испарение. 2. При повышении температуры скорости молекул возрастают. 3. Чем больше площадь поверхности жидкости, тем больше молекул имеют возможность покинуть её
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