Ударение в словах фарш, кружка, мышка, снежки
Русский язык
Ударение в словах фарш, кружка, мышка, снежки
Ответ(ы):
Гость:
В чём сложность? Фарш всего лишь один слог, ударение на А, крУжка, ударение на у, мЫшка, ударение на ы, снежкИ, ударение на и.
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