В первом киоске на 30 дес. воздушных шаров больше чем во втором и на 10дес. меньше чем в третьем.На сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором
Математика
В первом киоске на 30 дес. воздушных шаров больше чем во втором и на 10дес. меньше чем в третьем.На сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором
Ответ(ы):
Гость:
1)30-10=20(во 2 киоске) 2 ) 20+30=50(В 1 киоске) 3)50=10=60(в 3 киоске) 4)60-20=40дес(шаров).Ответ на 40 дес шаров больше чем во втором
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