В первом киоске на 30 дес. воздушных шаров больше чем во втором и на 10дес. меньше чем в третьем.На сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором

Математика

В первом киоске на 30 дес. воздушных шаров больше чем во втором и на 10дес. меньше чем в третьем.На сколько десятков шаров больше в третьем киоске чем во втором

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