Как была устроена мастерская Средневекового ремесленника?

Обществознание
Как была устроена мастерская Средневекового ремесленника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разнообразные изделия, продававшиеся в городах, производились в маленьких мастерских ремесленников. Мастерская обычно находилась на первом этаже дома ремесленника. Машин не было; все делали вручную с помощью самых простых орудий труда. Техника ремесла развивалась медленно. Специальность отца обычно наследовал сын, с детства трудившийся в мастерской. Вместе с секретами мастерства отец передавал ему и несложные инструменты.Благодаря длительной выучке и огромному опыту ремесленники достигали совершенства в своем деле. Их изделия часто были настоящими произведениями искусства. Суконщики изготовляли мягкие разноцветные ткани, оружейники – затейливо украшенные доспехи и мечи. Особенно тонкой художественной работой отличались изделия ювелиров и резчиков по камню и дереву. Все это делали люди, любившие свое мастерство, – оно было для них делом гордости и чести.Главным работником в мастерской был ремесленник – мастер. Он был и хозяином мастерской со всем ее оборудованием и инструментами. Долгое время мастера работали по заказам покупателей изделий, но позднее они начали производить впрок и сбывать свои товары на рынке. Мастерская обычно служила и лавкой, в которой мастер продавал изготовленные вещи.Городской ремесленник был мелким собственником орудий труда и самостоятельным работником в своей мастерской. В отличие от крестьянина ремесленник производил вещи на заказ или на продажу.Кроме мастера, в мастерской работали ученики и подмастерья. Подростки-ученики изучали ремесло и выполняли подсобные работы. Чтобы овладеть мастерством, нужно было долго учиться – от двух до восьми лет. Отдавая сына в обучение, отец оставлял его в подчинении у мастера на многие годы. Нелегко жилось ученикам. Их заставляли помогатть по хозяйству в доме мастера; нередко на них обрушивались брань и побои хозяев. К концу обучения ученик мог выполнять работу самостоятельно, но мастер продолжал пользоваться его бесплатным трудом.Главным помощником мастера, его «правой рукой» был подмастерье – работник, уже изучивший ремесло. За свой труд он получал заработную плату. Подмастерье жил в доме мастера, питался за его столом, находился под его постоянным надзором, а нередко и женился на хозяйской дочери. Накопив нужную сумму денег, подмастерье мог открыть свою мастерскую и стать мастером. Для этого он должен был выдержать трудный экзамен: на собственные средства изготовить шедевр – лучший образец изделия.Ремесло в средневековом городе было мелким промышленным производством, основанным на ручном труде.

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