Помните составить предложения со словами: трущоба,ухажор, ожог руку, сильный ожог,

Гость: Гость:

1. Это место напоминало трущобы: покосившиеся дома, запах канализации, тут и там снуют голодные люди в исхудавших от старости башмаках. 2. У нее было много ухажёров, он любила быть в центре внимания. 3. Если ожёг руку, необходимо срочно обработать ожог и не прикасаться к руке, пока она не заживет. 4. От сильного ожога рука покрылась крупными волдырями, распухла и постоянно зудела.