Помните составить предложения со словами: трущоба,ухажор, ожог руку, сильный ожог,
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Помните составить предложения со словами: трущоба,ухажор, ожог руку, сильный ожог,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это место напоминало трущобы: покосившиеся дома, запах канализации, тут и там снуют голодные люди в исхудавших от старости башмаках. 2. У нее было много ухажёров, он любила быть в центре внимания. 3. Если ожёг руку, необходимо срочно обработать ожог и не прикасаться к руке, пока она не заживет. 4. От сильного ожога рука покрылась крупными волдырями, распухла и постоянно зудела.
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