Помните составить предложения со словами: трущоба,ухажор, ожог руку, сильный ожог,

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Помните составить предложения со словами: трущоба,ухажор, ожог руку, сильный ожог,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это место напоминало трущобы: покосившиеся дома, запах канализации, тут и там снуют голодные люди в исхудавших от старости башмаках.  2. У нее было много ухажёров, он любила быть в центре внимания.  3. Если ожёг руку, необходимо срочно обработать ожог и не прикасаться к руке, пока она не заживет.  4. От сильного ожога рука покрылась крупными волдырями, распухла и постоянно зудела. 
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