Какие профессии были особенно популярны в Средневековых городах?

История
Какие профессии были особенно популярны в Средневековых городах?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добыча, плавка и обработка металлов, прежде всего кузнечное и оружейное дело; выделка тканей, особенно сукон; обработка кожи; производство более совершенных глиняных изделий с применением гончарного круга; мельничное дело, строительное и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-12+(-13) выполните сложение
Ответить
Биология
Какие приспособления есть у этих животных в связи с их типом питания(Растительноядные животные)
Ответить
Математика
Раскройте скобки 12+(3р+25)+17
Ответить
Английский язык
Ответь на вопросы спасибо
Ответить
Математика
Номер 730 Помогите пожалуйста
Ответить