Какие профессии были особенно популярны в Средневековых городах?
История
Какие профессии были особенно популярны в Средневековых городах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добыча, плавка и обработка металлов, прежде всего кузнечное и оружейное дело; выделка тканей, особенно сукон; обработка кожи; производство более совершенных глиняных изделий с применением гончарного круга; мельничное дело, строительное и т. д.
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