Номер 730 помогите пожалуйста
Математика
Номер 730 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1 мин = 1/60 часа б)1 мм = 1/10 см в) 1ар=0,01 га г)1/60 градуса д) см=10 мм, то 1 см²=10² мм²=100 мм². е)1/1000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача.На автомашине привезли в одинаковых бидонах 448 литров молока. Когда 10 бидонов выгрузили, в остальных бидонах остплось 128 литров молока. С...
Математика
25 м провода разрезали на куски 3 м . Сколько вышло таких кусков ? Сколько метров про??ода осталось ?
Математика