Объясни выражение "душа ликует " "душа скорбит"
Литература
Объясни выражение "душа ликует " "душа скорбит"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например, когда душа ликует, то тебе приятно это видеть, ты этому рад, тебе Приятно, это например. Душа скорбит.. Я даже не знаю поищи на этот вопрос в инете ответ.
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