В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты

Физика

В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты

Автор: Гость