В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты
Физика
В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет т.к у керосина и кислоты большая плотность, чем у воды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На рисунке нарисованы мама и дочка.У дочки 3 пакета,а у мамы 4 пакета с вещами.Вопро?? таков сколько всего пакетов в месте???
Английский язык
Диктор рассказывает о том, что видит в городе. послушай и соедини слова так,чтобы получились прозвучавшие фразы.
Русский язык
Русский язык