В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты

Физика
В колбу входит до закупоривающей её пробки 1 кг воды.Можно ли в эту колбу налить 1кг керосина? 1 кг соляной кислоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет т.к у керосина и кислоты большая плотность, чем у воды.
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