На рисунке нарисованы мама и дочка.У дочки 3 пакета,а у мамы 4 пакета с вещами.Вопро?? таков сколько всего пакетов в месте???

Математика

На рисунке нарисованы мама и дочка.У дочки 3 пакета,а у мамы 4 пакета с вещами.Вопро?? таков сколько всего пакетов в месте???

Автор: Гость