На рисунке нарисованы мама и дочка.У дочки 3 пакета,а у мамы 4 пакета с вещами.Вопро?? таков сколько всего пакетов в месте???
Математика
На рисунке нарисованы мама и дочка.У дочки 3 пакета,а у мамы 4 пакета с вещами.Вопро?? таков сколько всего пакетов в месте???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4=7 Ответ:7 пакетов
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