Диктор рассказывает о том, что видит в городе. послушай и соедини слова так,чтобы получились прозвучавшие фразы.

Английский язык

Диктор рассказывает о том, что видит в городе. послушай и соедини слова так,чтобы получились прозвучавшие фразы.

Автор: Гость