Диктор рассказывает о том, что видит в городе. послушай и соедини слова так,чтобы получились прозвучавшие фразы.

Английский язык
Диктор рассказывает о том, что видит в городе. послушай и соедини слова так,чтобы получились прозвучавшие фразы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где я этого диктора возьму?
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