Сокол сокола по полёту узнаёт- толкование
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Сокол сокола по полёту узнаёт- толкование
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То же самое , что рыбак рыбака видит из далека.Два похожих по занятию человека
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