1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975
История
1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На дне рождении у Пети было 7 гостей. Все присутствующие ( гости и Петя ) съели 78 кон??ет, причём все съели разное количество конфет, но каждый бо...
Русский язык
Помогите составить сочинение на картину " Мальчишки" Ф.Решетникова. План: 1) Детская тема в творчестве художника Ф.П. Решетникова. 2)Описани...
Математика