1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975

История
1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975
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