1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975

История

1. Причины войны 2. Участники войны на стороне коммунистов 3. Участники войны-протививники коммунистов 4. Результаты войны 1.Война за независимость Вьетнама 1946-1954 2.Война в Индокитае 1959-1975

Автор: Гость