Составьте 2 предложения с глаголом в повелительной форме ед.ч и 2 предложения с глаголом в повелительной форме мн.ч
Русский язык
Составьте 2 предложения с глаголом в повелительной форме ед.ч и 2 предложения с глаголом в повелительной форме мн.ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя, пей чай. Маша, делай уроки. Ребята, идите домой! Дети, играйте в прятки.
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