Составьте 2 предложения с глаголом в повелительной форме ед.ч и 2 предложения с глаголом в повелительной форме мн.ч

Русский язык

Составьте 2 предложения с глаголом в повелительной форме ед.ч и 2 предложения с глаголом в повелительной форме мн.ч

Автор: Гость