Найти область определения функции. (50 баллов)

Гость: Гость:

X^4-7x^2+12>=0 t^2-7t+12>=0, где t=x^2 t1=3 t2=4 x1=-корень(3) х2=корень(3) х3=-2 х4=2 Получается (х+корень(3))(х-корень(3))(х+2)(х-2)>=0 Методом интервалов: х принадлежит (-бесконечность; -2] U [-корень(3);корень(3)]U[2; + бесконечность) Теперь на счет второго: |x+5|-2>=0 1) x+5-2>=0 x>=-3 2) -x-5-2>=0 -x>=7 x<=-7 Объединением интервалов получаем ООФ: х принадлежит (-бесконечность; -7] U [7;+бесконечность)