Кубановедение: какие цели преследовало правительство екатерины 2 возвращая в 70-х ??одах ? даю халявные баллы, за правильны ответ =)
Обществознание
Кубановедение: какие цели преследовало правительство екатерины 2 возвращая в 70-х ??одах ? даю халявные баллы, за правильны ответ =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Политика Екатерины II была направлена на создание государства европейского типа, - т. е. на логическое завершение петровских реформ, которое осуществлялось методами просвещенного абсолютизма на базе идей энциклопедистов (гуманизация правосудия) . При Екатерине II завершено правовое оформление сословной структуры общества (“Жалованные грамоты” дворянству и городам, 1785); предпринята попытка привлечь к реформам общественность в рамках “Уложенной комиссии” 1767–1768 гг. , однако противоречия, выявившиеся в ходе ее работы, привели к ее роспуску и реализации реформ “сверху”. Административная реформа привела к реорганизации управления губерниями и передаче части полномочий на места. Политика в отношении крепостного крестьянства отличалась некоторой противоречивостью, т. к. , с одной стороны, произошло усиление власти помещиков, а с другой были предприняты меры, несколько ограничившие крепостной гнет. В сфере экономики были ликвидированы государственные монополии, провозглашена свобода торговли и промышленной деятельности, проведена секуляризация церковных земель, введены в обращение бумажные деньги, учрежден Государственный ассигнационный банк, предприняты меры по введению государственного контроля над расходами.
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