Кубановедение: какие цели преследовало правительство екатерины 2 возвращая в 70-х ??одах ? даю халявные баллы, за правильны ответ =)

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Политика Екатерины II была направлена на создание го­сударства европейского типа, - т. е. на логическое завершение петровских реформ, которое осуществлялось методами просвещенного абсолютизма на базе идей энциклопедистов (гуманизация правосудия) . При Екатерине II завершено правовое оформление сословной структуры общества (“Жалованные гра­моты” дворянству и городам, 1785); предпринята попытка привлечь к рефор­мам об­щественность в рамках “Уложенной комиссии” 1767–1768 гг. , однако противо­речия, вы­явившиеся в ходе ее работы, привели к ее роспуску и реализации реформ “сверху”. Административная реформа привела к реорганизации управления губерниями и передаче части полномочий на места. Политика в отношении крепостного крестьянства отличалась некоторой противоречивостью, т. к. , с одной стороны, произошло усиление власти помещиков, а с другой были предприняты меры, несколько ограничившие крепостной гнет. В сфере экономики были ликвидированы государственные монополии, провозглашена сво­бода торговли и промышленной деятельности, проведена секуляризация церковных земель, введены в обращение бумажные деньги, уч­режден Государственный ассигнационный банк, предприняты меры по введению государственного контроля над расходами.