Помогити пожайлуста построить аккорда соль бемоль мажор Т53,Т6,Т64,S53,S6,S64
Музыка
Помогити пожайлуста построить аккорда соль бемоль мажор Т53,Т6,Т64,S53,S6,S64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т35- соль бемоль, си бемоль, ре бемоль Т6- си бемоль, ре бемоль, соль бемоль Т46- ре бемоль, соль бемоль, си бемоль S35- до бемоль, ми бемоль, соль бемоль S6- ми бемоль, соль бемоль, до бемоль S46- соль бемоль, до бемоль, ми бемоль
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