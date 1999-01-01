Сочинение про Анджелина Джоли

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Главная Биографии Искусство Актёры Биография Анджелины Джоли Анджелина Джоли (1975) – актриса, родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Известна как героиня Лара Крофт из фильма «Томб Райдер», а также как жена Брэда Питта. При рождении было получено имя Анджелина Джоли Войт. Обладательница «Оскара» Анджелина Джоли известна благодаря своим закадровым романам, усыновлениям, активной политической жизни так же широко, как и благодаря ролям в кино. Впервые всплеск популярности Джоли пришелся на 1998 год, когда она сыграла обреченную модель Джиа Марию Каранджи в фильме «Джиа». Затем она сыграла роль влюбленной девушки в фильме «Управляя полетами» (1999, с Джоном Кьюсаком). Однако первую большую награду, «Оскар», Анджелина Джоли в биографии получила за фильм «Прерванная жизнь» (1999, Girl, Interrupted). Именно эта лента принесла актрисе громадный успех. Следующим фильмом Анджелины Джоли, укрепившим ее звездную карьеру, стал «Томб Райдер». Она сыграла главную героиню в фильмах «Лара Крофт – Расхитительница гробниц», «Лара Крофт – Расхитительница гробниц: Колыбель жизни». Губы, готический вид, татуировки Анджелины Джоли сделали ее сверх популярной в среде молодого поколения. Ее общественная жизнь часто упоминается в таблоидах. После замужества с Джонни Ли Миллером, актриса вышла замуж за Билли Боба Торнтона, с которым снималась в фильме «Управляя полетами». Также биография Анджелины Джоли знаменита благотворительными порывами. Она стала послом доброй воли ООН по делам беженцев Верховного Комиссара в 2001 году. В 2002 году она усыновила камбоджийского мальчика Мэддокса, в 2005 – девочку Захару из Эфиопии, в 2007 – Пакса Тьена из Вьетнама. Брэд Питт и Анджелина Джоли снялись в фильме «Мистер и Миссис Смит» в 2005 году. Однако каким бы триумфальным не был фильм, настоящее будоражащее общество событие произошло после его съемок. Брэд Питт оставил Дженнифер Энистон, начав встречаться с Джоли. Первым биологическим ребенком этой пары стала девочка, получившая имя Шайло Нувель Джоли-Питт. Она была рождена в 2006 году в Намибии. 12 июля 2008 года в Ницце родились близнецы Анджелины Джоли: Нокса и Вивьен. Дополнительные данные: Джоли является дочерью Джона Войта, который получил премию «Оскар» в 1978 году за фильм «Возвращение домой». Ее мать Марчелин Бертранд также была актрисой, она развелась с Джоном, а в 2007 году умерла. Дети Анджелины Джоли были рождены: Мэддокс в 2001, Пакс в 2003, Захара в 2005, Шайло в 2006, близнецы Нокс, Вивьен в 2008.