5y - 38 равняется 42 решить уравнение даю 20 баллов
Математика
5y - 38 равняется 42 решить уравнение даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5y-38=42 5y=42+38 5y=80 y=16 Ответ: 16
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