Ученикам 8 класса ВОПРОС Найти ошибки в тексте: 1. Река Волга берет начало на Вол??айской возвышенности и впадает в Черное море. 2. Для формирования болот необходимы следующие условия: избыточное увлажнение и расположение н...

География

Ученикам 8 класса ВОПРОС Найти ошибки в тексте: 1. Река Волга берет начало на Вол??айской возвышенности и впадает в Черное море. 2. Для формирования болот необходимы следующие условия: избыточное увлажнение и расположение на побережье. 3. Река Волга, как и большинство рек России, относится к бассейну внутреннего стока. 4. К водным ресурсам относятся пресные поверхностные, подземные воды и воды морей и океанов. 5. Влияние климата на реки проявляется через источники питания и характер течения. 6. Половодье сопровождается повышением уровня воды в реке, происходящим в результате обильных дождей. 7. Многолетняя мерзлота – это промерзание грунтов на значительную глубину, которое наблюдается в южных районах нашей страны.

Автор: Гость